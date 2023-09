LIVE Sonego Musetti-Barrios Tabilo 6-7 | Italia-Cile 2-0 Coppa Davis in DIRETTA | gli azzurri cedono 3-7 nel tiebreak

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.42 Si ricomincia conin battuta. 22.41 Certo che per l’, dopo i successi in singolare, vanificare tutto in doppio brucerebbe davvero tanto. Ma non è ancora finita. 22.40 La superiore caratura tecnica deglinon si è vista.non sono di certo dei fenomeni o degli specialisti del doppio, tutt’altro. Ma i sudamericani stanno facendo valere un maggior affiatamento.6-7 nel primo set. Tocca inseguire anche in questo match. 3-7 Volée vincente di. 3-6 Lungo il diritto didopo uno scambio lungo. Ma ora ilavrà due servizi con lo stesso. 2-6 Volée vincente di ...