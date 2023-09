LIVE Sonego Musetti-Barrios Tabilo 6-7 | 6-3 | 3-2 | Italia-Cile 2-0 Coppa Davis in DIRETTA | lotta furibonda

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOra toccherà aandare al servizio. 3-2 Ace esterno. 40-0 Ace al centro di. 30-0 Stavoltanon sbaglia lo smash. 15-0non chiude lo smash e viene graziato dall’errore di. Orain battuta. 2-2 Altra volée vincente di undecisivo in questo game. Ini hanno giocato bene e salvato la palla break. A-40 Peccato, in rete il diritto di. Sta sfumando un’occasione. 40-40non sbaglia due volée. Nessun rimpianto per gli azzurri. 30-40 Lungo il diritto incrociato di. 30-30 Alta la risposta die volée comoda di. 15-30 ...