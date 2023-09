LIVE Sonego Musetti-Barrios Tabilo 6-7 | 6-3 | 1-0 | Italia-Cile 2-0 Coppa Davis in DIRETTA | si va al terzo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 In rete la risposta di. 40-15 Servizio vincente di. 30-15 Risposta profonda di, esce il diritto di. 30-0 Ace esterno. 15-0 Ottima copertura a rete di. Inizia il terzo set conin battuta. Ini sono andati in bagno. Vi ricordiamo, a costo di sembrare noiosi o ridondanti, che il destino dell’in questadipende dalla vittoria di questo doppio. Sull’1-3 per ilsembrava finita nel secondo set. Poi improvvisamentesi sono accesi, piazzando un parziale di 5-0! 6-3 SI VA AL TERZO DOPO LO SMASH DI ...