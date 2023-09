LIVE Sonego-Jarry | Italia-Cile 1-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDIPRIMO SET 18:10 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco meno di tre minuti via alcon l’azzurro al servizio. 18:07 Accolti dall’applauso dei tantissimi appassionati dell’Unipol Arena entrano in campo i due protagonisti del match. 18:03 Ancora qualche minuto di attesa prima dell’ingresso in campo di Lorenzoe Nicolas. 17:59 Pubblico bolognese che dovrà fornire energia ulteriore al ragazzo torinese, apparso visibilmente sottotono nel match d’esordio contro il canadese Galarneau. 17:54 La vittoria di Arnaldi regala al team di Volandri la possibilità di rientrare nel ...

15: Matteo Arnaldi vs Cristian Garin a seguire: Lorenzo vs Nicolas Jarry a seguire: doppio (formazioni da confermare) PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIA Ricordiamo che a Bologna il capitano dell'Italdavis ha scelto di portare Lorenzo Musetti, Lorenzo, Simone Bolelli insieme a Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori, questi ultimi due all'esordio in

Cari amici di Ubitennis è il momento della verità per la Coppa Davis 2023 dell'Italia. Gli azzurri all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno sfidano il Cile nel secondo incontro del Girone dopo aver Dopo la disfatta contro il Canada, seconda giornata del gruppo A per l'Italia, che spera ancora di qualificarsi per le Final Eight. Contro il Cile «amarcord» del 1976