LIVE Sonego-Jarry 3-6 7-5 3-2 | Italia-Cile 1-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | l’azzurro conferma il break

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI2-3 Game. Con la seconda volèe di rovescio ilno tiene la battuta restando in svantaggio di un. 40-30 ACE, il settimo. 30-30 Risposta morbida di Lorenzo che lascia strada al dritto dell’avversario. 15-30 CHE PUNTOOO! Passante lungolinea di dritto vincente spettacolare del. 15-15 Esagera in risposta, spedendo out di metri il dritto. 0-15 E’ lungo il rovescio diin uscita dal servizio. 3-1 Game. In corridoio il dritto lungolinea del sudamericano. Lorenzo ...

17:42 - MATCH ARNALDI - Matteo rimonta Cristian Garin 2 - 6 6 - 4 6 - 3 e regala all'Italia il ... Ricordiamo che a Bologna il capitano dell'Italdavis ha scelto di portare Lorenzo Musetti, Lorenzo, Simone Bolelli insieme a Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori, questi ultimi due all'esordio in ...

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Canada, l'Italia è chiamata al riscatto contro il Cile per sperare nella qualificazione alla Final Eight di Coppa Davis a Malaga. La sfida iniziale è tra Matteo Arnaldi e Cristian Garin. Alle 15:00 in punto Matteo Arnaldi dovrebbe sfidare Cristian Garin e Nicolas Jarry dovrebbe sfidare Sonego.