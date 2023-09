LIVE Sonego-Jarry 1-2 | Italia-Cile 1-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | break immediato del cileno

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI1-2 Game. Si sblocca il torinese, che chiude il gioco grazie al servizio in kick. AD-40 Scappa via il passante di rovescio di. C’è la palla dell’1-2. 40-40 Servizio e dritto a segno per, ancora parità. 40-AD Palla del doppio. Brutto errore di Lorenzo, che manda in rete il dritto inside out dopo una buona prima. 40-40 ACE provvidenziale dell’azzurro. 30-40 Con un riflesso nei pressi della rete il piemontese riesce a salvarsi annullando la prima palla. 15-40 Due palle del doppio...