LIVE Italia-Slovenia 2-0 calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali in DIRETTA | raddoppio azzurro con Cutrupi

-4 GOOOOOOOOLAAAAAA!! Lancio in verticale di Pietrangelo, Osredkar manca l'intervento, e il numero 16non può sbagliare a tu per tu con Berzelak!2-0! -5 Berzelak esce con i tempi giusti, anticipando Motta, per poi avviare il contropiede chiuso dalla conclusione di Bukovec parata da Pietrangelo. -6 Bukovec si gira sul mancino, ma il suo tentativo colpisce l'esterno della rete. -7 Conclusione pericolosa tentata da Totoskovic in girata con il mancino, palla che sorvola la traversa. -7 Ammonito Musumeci per il fallo precedente. -7 Laora deve reagire per recuperare lo svantaggio, Musumeci trattiene per la maglia Totoskovic, commettendo il secondo fallo ...