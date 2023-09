LIVE Italia-Slovenia 0-0 calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali in DIRETTA | non si sblocca il match

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Atterrato Merlim da Totoskovic, ammonito il numero 7 sloveno. Questo è stato il quarto fallo subito dagli azzurri in questo secondo tempo. -8 OCCASIONE! Merlim recupera il pallone e serve in verticale Musumeci, il quale cerca un cross morbido per l’inserimento di Marcelinho, che però non arriva sulla sfera. -8 Altro intervento di Pietrangelo sulla conclusione tentata da Buskovec. -9 Motta vede lo scatto di Marcelinho, Berzelak esce e copre il pallone sull’arrivo del numero 19 azzurro. -9 Conclusione di Motta a giro dal limite dell’area, pallone deviato ind’angolo. -10 Si salva l’dopo aver perso palla, con Duscak che non riesce a servire Osredkar per la gran copertura di Merlim. -11 Tiro dalla distanza tentato da Hozjan, Pietrangelo ...