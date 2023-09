LIVE Italia-Slovenia 0-0 calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali in DIRETTA | inizia il secondo tempo

Leggi su oasport

-18 Hozjan entra in ritardo su Motta, primo fallo della ripresa commesso dalla. -18 MOTTA! Altra chance per il 24enne in forza al Cartagena: azione molto simile alla precedente, con Musumeci che sponda per il compagno, il quale va al tiro con il destro, pallone che esce per un soffio. -19 MOTTA! Subito una chance per gli azzurri: Musumeci scarica per il numero 11 azzurro, il quale tenta la conclusione con il mancino dalla distanza, attento Berzelak a intercettare la sfera. -20IL! 21.00 Tutto pronto per il via della ripresa. 20.59 Stanno rientrando le due squadre sul parquet di gioco. 20.48 La prima frazione trasi è conclusa senza reti: la squadra di Massimiliano ...