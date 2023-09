LIVE Italia-Cile | Coppa Davis 2023 in DIRETTA | chi tra Musetti e Sonego contro il temibile Jarry?

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del secondo singolare della sfida tra. Secondo confronto per il team di capitan Filippo Volandri inserito nel gruppo A di. Gli azzurri devono necessariamente vincere e convincere per alimentare le residue speranze di approdare alle finals. Quasi sicuramente ci saranno novità rispetto alla inattesa debacle di mercoledì, per questo motivo ipotizziamo che nella sfida che vedrà opposti i due numeri uno dici sarà uno tra Lorenzoe Lorenzo. Volandri non potrà fare a meno di Matteo Arnaldi, l’azzurro più in forma del lotto ...