LIVE – Inter-Milan | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 settembre 2023) Alle 14:00 di venerdì 15 settembre Stefanopresenterà inil derby dio contro l’, in programma sabato alle 18:00. Grande attesa per il big match che vedrà due squadre a punteggio pieno. Tanti i temi sul tavolo del tecnico rossonero, che ieri ha ritrovato in gruppo Olivier Giroud dopo gli acciacchi in nazionale. Da valutare la difesa. Con Tomori squalificato e Kalulu in dubbio, Kjaer va verso una maglia da titolare. Sportface.it vi offrirà unatestuale. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 DOVE SEGUIRLA INSportFace.