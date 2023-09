LIVE – F1 | GP Singapore 2023 | le prove libere 1 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ladelle1 del GP dia Yas Marina di F1. Si parte alle ore 11.30 con le FP1 che dureranno come di consueto un’ora e che consentiranno, sulla pista asiatica, di provare i long run per il passo gara su una pista lentissima e al contempo registrare i tempi di simulazione qualifiche. Tutto pronto alle ore 11.30 di venerdì 15 settembre, di seguito ecco la nostrascritta. COME SEGUIRLE IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH CLASSIFICA TOP 5: 1. Norris 2. Leclerc 3. Perez 4. Hamilton 5. Sainz 22? – Lontano Alonso, 14° a 2 secondi da Norris. Leclerc si mette secondo a tre decimi da Norris. 20? – Bello strappo di Norris, ...