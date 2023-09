LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | la Ferrari stupisce! 1° Leclerc | 2° Sainz! Alle 15 00 le FP2

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 12.35 La nostradelle FP1 del GP difinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento15.00 per la seconda sessione di libere. A più tardi. 12.34 Red Bull che non hanno fatto la differenza, mentre è apparsa in palla anche la McLaren, soprattutto con Lando Norris. 12.33 Buonissimi segnali da parte dellesia sul passo gara, ma soprattutto sul giro secco.è stata una pista amica nelle scorse stagioni e potrebbe anche quest’anno portare a delle sorprese impreviste. 12.32 Questi i tempi della FP1: 1 Charles1:33.350 4 2 Carlos SAINZ+0.078 4 3 Max ...

Le rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di andare forte anche nel Gran Premio di, prima tappa del back - to - back che proseguirà settimana prossima in Giappone.

Fan di Autosprint, è di nuovo RACE WEEK! Si corre a Singapore, su una pista rinnovata nel lay out e con il primo match point che ha la Red Bull per portare a casa il titolo Costruttori.