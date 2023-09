LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | fra poco le FP1 | Ferrari per restare seconda forza

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Il pilota più vincente aè Sebastian Vettel, capace di imporsi ben cinque volte. Il tedesco ha primeggiato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019. L’exe Red Bull, unico uomo in grado di trionfare per tre anni fila, ha conquistato proprio su questo tracciato quella che è rimasta l’ultima affermazione della sua carriera. 11.06 Proprio Sergio Perez in questo fine settimana festeggia i 250 Gran Premi in carriera. Il messicano quest’anno ha vinto solo a Gedda e a Baku, entrambi circuiti cittadini… Chissà che non possa ripetersi ancora. 11.02 Anon ha mai vinto Verstappen: una delle poche gare che manca all’appello per il neerlandese è proprio quella cittadina asiatica. Lo scorso anno trionfò Sergio Perez davanti alle due ...

Le rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di andare forte anche nel Gran Premio di Singapore, prima tappa del back - to - back che proseguirà settimana prossima in Giappone.

Dopo quanto di buono fatto vedere a Monza, Leclerc e Sainz vogliono ripetersi anche sul circuito di Singapore, dove Verstappen non ha mai vinto. Dopo una breve pausa, il circo della Formula 1 si è spostato dall'Italia all'Asia, dove si svolgerà il Gran Premio di Singapore.