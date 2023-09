LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | comincia la FP2 | Ferrari vuole conferme anche in notturna

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Tutti in pista per i primi giri della sessione. Tra i big l’unico a scegliere la gomma dura è Norris, tutti gli altri optano per la mescola media. 15.00 SEMAFORO VERDE!!!no gli ultimi 60 minuti di prove libere del venerdì aper la F1. 14.56 Prime sensazioni non così incoraggianti infine per Aston Martin, che aveva davvero grandi aspettative in vista di questo weekend su un tracciato da alto carico aerodinamico. In FP1 Fernando Alonso non ha brillato, ma è ancora presto per trarre delle conclusioni. 14.53 Difficile da interpretare invece come di consueto illlo delle Mercedes, che dovrebbero comunque essere molto più vicine a Red Bull erispetto a Monza. 14.49 Grande curiositàin casa ...