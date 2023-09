LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | alle 15 00 la FP2 | Ferrari a caccia di conferme

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.2515.00 team e piloti avranno a disposizione gli ultimi 60 minuti di attività in pista odierna per raccogliere dati importanti in vista di qualifiche e gara. 14.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per ladella seconda sessione di prove libere del GP di, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di F1. RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 12.35 La nostradelle FP1 del GP difinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento15.00 per la seconda sessione di libere. A più tardi. 12.34 Red Bull che non hanno fatto la differenza, mentre è apparsa in palla anche la McLaren, ...