LIVE Arnaldi-Garin | Italia-Cile 0-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | il sanremese chiamato a far svoltare gli azzurri

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE TRADI15:00 Attesa ormai minima, e poi sarà. 14:57 Dando uno sguardo agli altri tie, si segnala la presenza di Novak Djokovic oggi contro la Spagna; il serbo giocherà contro Alejandro Davidovich Fokina ed è di fatto l’unico top ten presente nei gironi. Per quel che riguarda gli altri, invece, o i loro Paesi sono troppo in basso ino c’è la questione dell’incombente tournée asiatica unita all’estrema vicinanza degli US Open. Djokovic in Asia non giocherà, per cui non può certo dire di usare laper “sostituirla”, ma ha anche il debito del 2022 in cui saltò e ...

15: Matteovs Cristian Garin a seguire: Lorenzo Sonego vs Nicolas Jarry a seguire: doppio (formazioni da confermare) LEGGI QUI LA PREVIEW DI ITALIA - CILE QUI LA VIDEO INTERVISTA DI UBALDO ...Si parte alle 15 con il primo singolare: pronto, si attende solo l'ufficialità. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e ...SEGUI ILDI ITALIA - CILE SEGUI ILDI- GARIN PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIAe Garin scenderanno in campo oggi (venerdì 15 ...Ricordiamo che a Bologna il capitano dell'Italdavis ha scelto di portare Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli insieme a Matteoe Andrea Vavassori, questi ultimi due all'esordio in ...

Per quanto riguarda le scelte di Volandri, appare probabile che il capitano possa schierare Matteo Arnaldi come numero 2 e Lorenzo Sonego come numero 1, con Lorenzo Musetti che si siederebbe in ...L’Italia deve per forza battere il Cile per rimanere in corsa per le Final Eight. Ieri il Canada ha piegato la Svezia 3-0 ed è già qualificato ...Tutto in un pomeriggio. L’Italdavis si gioca contro il Cile la chance di poter inseguire uno dei primi due posti nel Girone A utili ...