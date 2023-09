LIVE ? Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan

(Di venerdì 15 settembre 2023)sarà protagonista delladidi. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 15.00. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 14.45 Un quarto d’ora all’inizio delladi Simone. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la quarta giornata di Serie A. Stefano Pioli ha invece già parlato-News - Ultime notizie e ...

Il Milan di Stefano Pioli sarà ospite a San Siro dell'Inter di Simone. La conferenza di ... Seguila:Squadra diversa, ma pronta - 'Vogliamo continuare a fare bene. Adesso sono convinto di ...Sportface.it invece vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dall'inizio della conferenza stampa di. SEGUI ILDELLA CONFERENZAspecialista di coppe e derby, ci arriva nel migliore dei modi. La sosta sta finendo. Adesso ... E chi potrebbe entrare nella graduatoria INTER - MILANIN TRE VICINI AI CINQUE GOL Parlando ...... l'ex mister della Società Sportiva Calcio Napoli ed attuale commissario tecnico della nazionale italiana contenderà l'ambito premio a Pep Guardiola del Manchester City, Simonedell'Inter, ...

Inzaghi, la conferenza stampa LIVE dalle 15 Sky Sport

LIVE - Inzaghi torna a parlare in conferenza: tutte le dichiarazioni in ... L'Interista

Vigilia del Derby tra Inter e Milan, primo scontro diretto per Inzaghi e i suoi ragazzi, desiderosi di rimanere a punteggio pieno e di lanciarsi così solitari in vetta alla classifica. Il tecnico ...Giorno di vigilia del derby della Madonnina, con le due squadre appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno. Spazio alle parole degli allenatori: la conferenza di Simone Inzaghi è in diretta ...Inzaghi pensa al rientro di Acerbi dal 1' al centro della difesa al posto di de Vrij. Prossime ore decisive in vista di Inter-Milan ...