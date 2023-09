L’Italvolley conquista la finale degli Europei e il sabato sera di Rai 1 Slittano i Music Awards

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Italvolleydi Fefè De Giorgi a un passo dalla gloria e la Rai rivede la propria programmazione. Italia-Polonia è laMaschili di Pallavolo e sarà trasmessa in diretta domani16 settembre 2023, su Rai 1. Giocoforza, slitta il secondo appuntamento con i. Gli Azzurri della pallavolo, Campioni d’Europa e del Mondo in carica, dopo aver annichilito per 3 a 0 la Francia in semi, sfidano al Palazzetto dello Sport di Roma i polacchi, in unache assegnerà il titolo europeo. La Rai ha deciso di trasmettere la partita su Rai 1 (fischio d’inizio alle 21.15) anziché Rai 2, la rete che insieme a Rai Sport ha ospitato la cavalcata azzurra (la ...