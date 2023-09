L' Italia perde il primato in Europa sull' economia circolare

(Di venerdì 15 settembre 2023) Notizie poco rassicuranti per il nostro paese emergono dal Rapporto Circonomia presentato da Conou, il consorzio nazionale degli oli minerali usati. Pur se quello dell'resta tema centrale in ambito aziendale ci sono dei problemi che ne hanno frenato crescita ed espansione come ha ammesso il presidente di Conou, Riccardo Piutni, al punto che l'ha perso il prestigiosoche aveva in materia in. L’“ha bisogno di impianti: sono preoccupato quando sento i nostri raccoglitori che dicono che per certi tipi di rifiuti sono costretti ad andare all’estero”. Lo ha detto il presidente del Consorzio nazionale degli oli minerali usati Riccardo Piunti, a margine della presentazione del quarto Rapporto Circonomia, il Festival ...

Figuriamoci cosa succede quando una Nazionale forte come l'male come accaduto contro la versione peggiore del Canada. Savelli scrive di Volandri. Per un'forte ci vorrebbe un ct ...... inevitabilmente,terreno ricorrendo a una maschera. Un bisogno che va al di là del pasto ...'barbaramente tolto a migliaia di persone anche sul nostro territorio e a tantissime in tutta', ...La Cgil121 iscritti al giorno. Una media da brividi. Per rendere bene l'idea: 121 lavoratori ogni ...2 milioni di euro da Ita Airways -Trasporto Aereo, la compagnia aerea pubblica che ha ...Ma, nonostante tutto, la gente nonla sua umanità. È bastato che un poliziotto, toccato dalle ... però, non essendo seguite dai fatti, fungono tanto da ipocrita pacca sulla spalla all'. Che ...

Anche la Bce boccia la tassa sulle banche “Così l'Italia perde credibilità” la Repubblica

Il clima "pazzo" taglia la vendemmia: l'Italia perde il primato di produzione - Economia - Ansa.it Agenzia ANSA

La transizione ecologica va sempre più lenta, mentre corre in molti altri Paesi dell'Unione Europea. Siamo primi solo in un indicatore su 17 (tasso di riciclo totale dei rifiuti). Le rinnovabili fatic ...In Italia sono 174mila le donne che hanno scelto di andare in pensione con Opzione donna, ricevendo un assegno che è più basso quasi del 40% ...Prima del confronto di Coppa Davis, il direttore di Ubitennis intervista l'ex Davisman cileno che sfidò l'Italia nella finale del 1976 ...