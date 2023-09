Lione | sarà Fabio Grosso il nuovo allenatore

La Romaimpegnata contro le ucraine del Vorskla. Contenuti top media UEFA Corpo articolo Il ..., Bayern Monaco e Chelsea. Il secondo turno è suddiviso in due percorsi: il percorso Campioni (...... Boulaye Dia nona disposizione di Paulo Sousa. Ufficialmente, l'attaccante senegalese è fermo ... Da Dakar è volato a, in Francia, dove si trova tutt'ora a causa di alcuni problemi familiari. ...Fabio Grossoil prossimo allenatore dell'Olympique Lyonnais, come annunciato dal quotidiano sportivo L'... Dopo un'estate turbolenta, il, negli ultimi tempi non ha certo brillato, tanti i ...L'ex campione del mondo azzurro, Fabio Grosso, ha raggiunto un accordo con ilil nuovo allenatore della squadra francese, dopo l'esonero di Laurent Blanc. E' atteso oggi ae assisterà alla partita contro Le Havre in programma domenica, sulle tribune del ...

Ligue 1, Grosso nuovo allenatore del Lione: sarà il successore di ... Quotidiano Sportivo