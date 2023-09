L’invasione delle truffe sul trading online

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sembra che Facebook ce l’abbia con gli italiani, visto che nell’ultimo periodo i post sponsorizzati che veicolano la solita truffa delcompaiono in maniera davvero massiccia. Me ne è apparso uno, l’ho segnalato, dopo 5 minuti ne è apparso un altro, poi un altro ancora, tutti simili fra loro, tutti a veicolare un link a uno dei soliti siti che chiedono un piccolo investimento iniziale per diventare ricchi come Alessia Marcuzzi o Myrta Merlino. Dagli screenshot qui sopra appare evidente il pubblico a cui questo genere diè rivolto: un italiano, con un basso livello di scolarizzazione, che crede a complotti di vario genere e non si fida del Governo e del sistema bancario. Vi riporto da uno dei tanti finti articoli con protagonista (inconsapevole) la a me sempre cara Alessia Marcuzzi, sul fantomatico ii. ...

Tra'altro,22 Ong attive tra il nostro Paese e il Nord ... Un'di campo poco apprezzata dal governo di Saied. La ......per quanto la Polonia sta facendo per sostenerla contro'...per quanto la Polonia sta facendo per sostenerla controrussa. Il ruolo dei centristi Il condizionamentoscelte politiche ...... ha scoperto che i soldati del Cremlino hanno giustificato'... accusando il piccolo Mykhailo di aver fatto lorofoto, come se ...per far capire le atrocità commesse in questa sciagurata... motivo ulteriore per prendere coscienza che non è certo con'... dove emergenze climatiche legate all'innalzamentoacque ...legate all'innalzamentoacque lagunari si sommano all'...

L'invasione di case popolari è sempre perseguibile d'ufficio Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti