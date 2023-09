La terza maglia del tridente uscirà dal ballottaggio tra Raspadori eIn difesa ci sono un ... Ai box c'è il solo Alvarez MONZA - LECCE, domenica ore 15 Monza, Colombo inIl recupero di ...... il Napoli ha dato l'idea di essere in totale confusione, per quanto per me resti inposition ... Cajuste mi piace da sempre, così comee Natan si riveleranno buoni acquisti. La differenza ...... il Napoli ha dato l'idea di essere in totale confusione , per quanto per me resti inposition ... Cajuste mi piace da sempre, così comee Natan si riveleranno buoni acquisti. La ......può tornare dal primo minuto Kvaratskhelia nel tridente d'attacco con Osimhen e Politano (in... Va in panchina l'ultimo acquisto. Nei biancocelesti da monitorare le condizioni di Vecino, ...

Lindstrom in pole per sostituire Politano, Garcia punta sul danese: il motivo CalcioNapoli1926.it

Napoli, a Genova chance da titolare per Lindstrom Fantacalcio ®

Rudi Garcia sta pianificando alcune mosse inaspettate per la prossima partita del Napoli contro il Genoa, pronti Lindstrom e Cajuste.Il mercato del Napoli ha segnato un'impennata nelle ultime ore, con la chiusura dell'affare Lindstrom e una nuova uscita all'orizzonte.Napoli-Lazio questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Maradona per la terza giornata di Serie A. Dirige il match l'arbitro Colombo di Como. Prima chiamata per il nuovo acquisto Jesper Lindstrom, ultimo ...