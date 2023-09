L’importanza delle scuole guida per migliorare la convivenza tra ciclisti e automobilisti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 settembre 2023) «La metàpersone che sostiene l’esame di teoria della patente non studia, va a tentativi. Prima o poi le risposte le azzecchi. Questo è un guaio! Quando sei in macchina hai in mano un’arma, non un gioco. Se sbagli fai male agli altri». Davide C., che preferisce restare anonimo, è un insegnante diin una zona centrale di Milano. Automobilista e ciclista allo stesso tempo, racconta lo sconforto che prova per i continui incidenti di biciclette e pedoni, investiti per le strade di Milano. Secondo lui, «il problema si risolve con la formazione degli. Dovrebbe essere obbligatoria e continua». Da gennaio ad agosto 2023, a Milano sono morti cinquee sei persone a piedi. Oltre a questi, ci sono stati ventotto incidenti in codice rosso e altri due gravi. La comunitàca ...