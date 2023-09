Lilli Gruber deride Elly Schlein | Esternalizzazione? Ma chi vi capisce se parla così? - VIDEO

È la domanda pungente cheha posto ieri sera, durante la puntata di Otto e mezzo, a Elly Schlein, sottolineando la scarsa chiarezza che spesso accompagna i discorsi della segretaria dem, ...Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Otto e mezzo, programma di approfondimento quotidiano condotto dasu La7. "Si è toccato un numero di arrivi di circa settemila ...Infine, alla ulteriore domanda di, la segretaria Pd ha risposto: 'Continuerei a pensare che non è la priorità, spendiamo 28 miliardi nella Difesa e abbiamo carenze su Scuola e Sanità '. ...ha ironicamente chiesto a Elly Schlein di parlare in maniera più chiara e diretta agli elettori e ai cittadini. Durante il programma Otto e mezzo, andato in onda ieri sera su La7, la ...

Lilli Gruber a Elly Schlein: "Ma chi la capisce se lei parla così" La7

Lilli Gruber incalza Elly Schlein: «Ma chi la capisce se lei parla così» Corriere TV

ROMA. «Ma chi la capisce se lei parla così». Si parlava di immigrazione ieri sera a Otto e mezzo, e la conduttrice Lilli Gruber, leggendo una dichiarazione del pomeriggio della segretaria dem Elly ...Ma chi la capisce se lei parla così". È la domanda pungente che Lilli Gruber ha posto ieri sera, durante la puntata di Otto e mezzo, a Elly Schlein, sottolineando la scarsa chiarezza che spesso ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...