Libia | i corpi delle vittime di Derna sulle spiagge di Tobruk

(Di venerdì 15 settembre 2023) Scoperta macabradi, in, dove si stanno arenando iinondazioni di, a 140 chilometri di distanza, trascinate in mare dalla violenza...

Scoperta macabra sulle spiagge di Tobruk, in, dove si stanno arenando idelle vittime delle inondazioni di Derna, a 140 chilometri di distanza, trascinate in mare dalla violenza delle acque. Lo hanno riferito testimoni alla Bbc. ...Nuovivengono estratti ogni giorno dall'acqua e dalle macerie, e questo potrebbe avere gravi conseguenze ...... come da previsione funesta di Frontex: "Nelle prossime settimane gli sbarchi in Italia dae ... E nella calca diammassati compaiono le figure dei colleghi attoniti e allerta. I reparti sono ...Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la... Molti i" fanno sapere i media locali " che sono stati già sepolti , talvolta anche in fosse comuni .

Libia: il mare scarica corpi, si rischiano 20 mila morti AGI - Agenzia Italia

Libia: sindaco Derna, servono squadre per recupero corpi Agenzia ANSA

Scoperta macabra sulle spiagge di Tobruk, in Libia, dove si stanno arenando i corpi delle vittime delle inondazioni di Derna, a 140 chilometri di distanza, trascinate in mare dalla violenza delle acqu ...Mentre si contano ancora le vittime dell’alluvione in Libia, la Procura generale chiede una indagine per cercare di capire le cause del crollo ...Circa 300.000 bambini sono stati colpiti dalle inondazioni in Libia, secondo quanto riportato da numerose ... ma non è ancora possibile determinare l’esatto numero di vittime poiché i corpi continuano ...