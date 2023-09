Libia | Derna devastata dall' alluvione | ancora migliaia di dispersi

Oltre ai rischi immediati di morti e feriti, le inondazioni inrappresentano un grave rischio ... Al Marj, Bengasi,e nelle altre aree colpite. Le priorità immediate sono l'acqua potabile, ...... molti di più secondo altri, e ancora migliaia di dispersi indopo le inondazioni che hanno colpito in particolare la città orientale di, epicentro del disastro. Nelle immagini una città ...Nuovi corpi vengono estratti ogni giorno dall'acqua e dalle macerie, e questo potrebbe avere gravi conseguenze ...Si stima che quasi 300.000 bambini siano stati esposti alla potente tempesta Daniel nellaorientale e che un numero crescente di bambini e famiglie abbia un disperato bisogno di ...di. ...

Inondazioni in Libia: ecatombe a Derna, si temono 20mila morti. Unicef: '300mila i bambini colpiti' - Europa - Ansa.it Agenzia ANSA

Libia, sono almeno 10mila i morti a Derna a causa delle inondazioni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 15 set. (askanews) - Migliaia di morti, almeno 5.000 secondo l'ultimo bilancio di Medici senza frontiere, molti di più secondo altri, e ...Oltre ai rischi immediati di morti e feriti, le inondazioni in Libia rappresentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei bambini ...Mentre si contano ancora le vittime dell’alluvione in Libia, la Procura generale chiede una indagine per cercare di capire le cause del crollo ...