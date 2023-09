L' ex arcivescovo di Parigi Aupetit non ha commesso reato | archiviata l' indagine per violenza

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Procedimento archiviato per assenza di. Si è conclusa così l'preliminare su Michel, exdi, aperta a dicembre 2022 per “sessuale su una persona vulnerabile” in seguito a una segnalazione della diocesi della capitale francese. La procura, contattata dall'Agence France Press, ha confermato che la chiusura dell'inchiesta è avvenuta il 23 agosto. A farla scattare era stato uno scambio di email fra l'allora monsignore e una parrocchiana, sottoposta a tutela giudiziaria: c'era da accertare il consenso della donna tenendo conto delle sue precarie condizioni di salute mentale. Interrogato il 9 giugno,“ha sostenuto di non aver mai avuto una relazione sentimentale o sessuale con la donna in questione”, secondo la ...