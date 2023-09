L’Everton venduto o svenduto agli americani del Genoa per 150 milioni di euro

(Di venerdì 15 settembre 2023) Hanno vinto i tifosi, più o meno. Farhad Moshiri è ormai storia del. Ha cedutoa 777 Partners, gliche posseggono anche il. La società di private equity ha firmato un accordo per acquisire la sua intera partecipazione nel club, il 94,1% delle azioni. L’imprenditore anglo-iraniano che aveva portatoa essere indagato dalla Premier League per il “non rispetto delle regole sulla sostenibilità” dovrà però prima ottenere il via libera all’operazione da parte della Premier League, della FA e della Financial Conduct Authority, 777 Partners ha già una presenza significativa nel mondo del calcio: Oltre a controllare ilpossiede lo Standard de Liege in Belgio, li Red Star Francia, il Vasco da Gama in Brasile e l’Hertha Berlino in Germania, e ha ...

'altra alternativa, sullo sfondo, sarebbe Pickford dell'. ... E, in caso di addio,'Inter andrà subito all'assalto di Vicario ... Come il caso di William: "I giornalisti hannoBarella , ...Durissima condanna dell'e una maxi multa da 160 mila ...quel giorno che abbiamo ripreso Kean a 10 mln in più di quello che'...ripreso Kean a 10 mln in più di quello che'avevamo, ...... in epoca pre - Covid,'azienda hapiù di 50.000 auto e ...brand leader e la capacità finanziaria della multinazionale con'... come sulle divise di Aston Villa ed'altra alternativa, sullo sfondo, sarebbe Pickford dell'. ... E, in caso di addio,'Inter andrà subito all'assalto di Vicario ... Come il caso di William: "I giornalisti hannoBarella , ...

L'Everton acquisito dalla 777 Partners in un affare da 550 milioni di ... Diretta