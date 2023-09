L’esperto lancia l’allarme | “Roma è invasa dalle Vespe Orientalis Situazione gravissima”

Leggi su notizie

(Di venerdì 15 settembre 2023) Andrea Lunerti, esperto zoofilo che in prima persona interviene per sgomberare le case dai nidi,: “Il pericolo è stato sottovalutato. Parliamo di insetti pericolosi e molto organizzati” Una donna punta da una Vespa, è rimasta paralizzata per diversi giorni. In zona lunghezza, ad inizio settimana è stato rimosso un nido con circa 700 esemplari all’interno del vano che ospita l’avvolgibile della finestra. A fine agosto in zona San Pietro, una famiglia (con una bimba di 15 mesi) tornandovacanze, ha trovato la propria casa infestata. Sono solo alcune tra le decine di segnalazioni che ogni giorno arrivano dalla capitale.è statadalla Vespa, un insetto che sta proliferando in modo incredibile, ...