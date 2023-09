Lecce | 73enne trovata morta in casa Prima analisi | decesso due mesi fa Oggi il rinvenimento

(Di venerdì 15 settembre 2023) In un appartamento della zona Mazzini aildel cadavere in avanzato stato di decomposizione. Laviveva sola da anni, sia pure assistita in passato da una badante. Nessuno l’aveva vista nelle ultime settimane. Stamani i vigili del fuoco sono stati allertati a causa dell’odore proveniente dallain pieno centro. Secondo unavalutazione medico-legale ilrisale a luglio. L'articoloinduefa il proviene da Noi Notizie..

Attualità Ricerca per: Home Cronaca Dramma della solitudine:trovata morta in casa Dramma della solitudine:trovata morta in casa 15/09/2023 - 15:07 Redazione Cronaca 0 201- E' ...... sentendo un odore terribile provenire dall'appartamento della, avevano lanciato l'allarme. ... Sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili del fuoco dei comando provinciale die i sanitari ...... a. La morte, come ipotizzato dal medico legale, sarebbe riconducibile a cause naturali. A quanto si apprende il decesso risalirebbe a più di due mesi mesi fa. La, che viveva da sola, ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ... Ilè riuscito a prendere la bambina in difficoltà, la stessa segnalava la presenza al largo ...

Lecce, trovato il cadavere di una 73enne in un appartamento: il decesso risalirebbe a più di due mesi fa L'Edicola del Sud

Lecce, donna di 73 anni morta in casa: trovata dopo due mesi La Gazzetta del Mezzogiorno

LECCE - Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 73 anni è stato rinvenuto in un appartamento a pochi passi da Piazza ...LECCE – Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 73 anni è stato rinvenuto in un appartamento a pochi passi da Piazza Mazzini, a Lecce. La morte, come ipotizzato dal medico lega ...Il cadavere di una 73enne è stato rinvenuto nel suo appartamento, al terzo piano di una palazzina di via Petrelli. Forse colta da un malore improvviso. Abitava da sola e non aveva figli, fratelli o so ...