Le tragiche storie dei bambini ucraini uccisi senza pietà dai soldati russi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 settembre 2023) La famiglia Mahdyk si è nascosta in un piccolo minivan in una zona non ancora occupata dai. È il 9 marzo del 2022 e sul parabrezza del minivan è stato messo un cartello con la scritta «» in russo, sperando in un briciolo di umanità da parte degli invasori che nella loro propaganda millantano di denazificare il paese. Invece di ignorarli con compassione e passare avanti, il convoglio diche li incrocia per strada sceglie crivellare di pallottole il minivan, uccidendo il piccolo Vladyslav di dodici anni e ferendo sua sorella Anna, di sedici. Questo tragico episodio è solo uno dei tanti raccolti dal Kyjiv Independent, che nel documentario “Bullet Holes” testimonia lee insensate morti di oltre cinquecentoa opera ...