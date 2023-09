Le passerelle di stagione decretano protagonista l' abito drappeggiato | avvolgente | dall' effetto snellente e slanciante Da mattina a sera | per tutte le occasioni

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di rientro, tempo di regalare nuova linfa vitale al proprio guardaroba. Non occorrono sconvolgimenti drastici, bensì aggiunte strategiche capaci di mostrare tutta la loro versatilità. Per l‘Autunno 2023, l’arma segreta su cui puntare sono gli abiti drappeggiati. Mini, midi o lunghi, avvolgenti al punto giusto, tanto da nascondere eventuali difetti, mettendo invece in mostra le curve. Perfetti per lepiù formali – come cene, cerimonie o appuntamenti di lavoro – sia per impegni più casual, ma non meno glamour. ...