(Di venerdì 15 settembre 2023) Lo scrittore e la giornalista sono i registi del documentario supresentato al Festival di Venezia e ora al cinema. La poeta, scomparsa nel giugno 2022, si lascia intervistare, racconta di sé, cammina, recita. Parla d'amore, di vita, di amicizia e di poesia, e lo fa con grande cinismo e ironia, libera fino alla fine: «Cosa c'è di più bello quando sai che una cosa è e non la fai avvenire?»

... la sua ribellione alle convenzioni, alle etichette, le sue sfide ai pregiudizi culturali È il motivo che ha spinto Annalena Benini e Francesco Piccolo a realizzare il documentario Lenon ...Presentato alla ventesima edizione delle Giornate degli Autori, arriva oggi nelle sale italiane 'Lenon cambieranno il mondo', documentario su Patrizia Cavalli, scritto e diretto da Annalena Benini e Francesco Piccolo, prodotto e distribuito da Fandango. Dagli autori Annalena Benini e ......2023 - (la recensione) L'invenzione della neve - Italia 2023 - 117 - ( la recensione - l'intervista ) - 2.8/5 (Dario Boldini Mamma qui comando io - Italia 2023 - 90 - (la recensione) Le...Il primo alle ore 18.30 è " Bellezza, addio " di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese (Italia 2023), mentre alle ore 20.30 è la volta di " Lenon cambieranno il mondo " di Annalena Benini ...

Le mie poesie non cambieranno il mondo, Patrizia Cavalli secondo Francesco Piccolo e Annalena Benini Vanity Fair Italia

Verso Efebo - Bellezza, addio - Le mie poesie non cambieranno il ... Comune di Palermo

Tra i personaggi di Vita da Carlo che tornano nella seconda stagione della serie di e con Carlo Verdone ci sono i due figli del regista, Giovanni e Maddalena, e Chicco, l'ex ragazzo di Maddalena. Li i ...Lo scrittore e la giornalista sono i registi del documentario su Patrizia Cavalli presentato al Festival di Venezia e ora al cinema. La poeta, scomparsa nel giugno 2022, si lascia intervistare, raccon ...L'Efebo d'Oro Film Festival - la cui 45a edizione è in programma a Palermo dall'11 al 19 novembre - presenta “Verso Efebo”, tre serate di cinema per ritrovarsi fin da subito in sala con una proposta ...