“Le due dee” | l’evento artistico-gastronomico di Pizzà unisce i due cuori della città di Salerno

(Di venerdì 15 settembre 2023) Parola d’ordine: dualismo. E’ questo il leitmotiv che ha condotto e caratterizzato la serata-evento tenutasi ieri sera, venerdì 14 settembre, presso la Pizzeria “-identità gastronomiche” di. Sita in via Masuccio Salernitano, nel pieno centro storico, il ristorante ha ospitato la presentazione di due opere d’arte, installate all’interno del locale, appositamente ideate e realizzate da Amed, alias Giuseppe de Martino, giovane artista contemporaneo. Dipinti in vernice spry, dai colori tenui e rilassanti, i quadri ritraggono due icone mitologiche: Demetra, deaterra e dell’agricoltura, e la sua controparte acquatica, una Nereide, divinità dei mari calmi. Ad accompagnare la mini esposizione artistica, un percorso eno-, concepito ad hoc per la ...

The Kolors, Italodisco (English Version): ascolta qui The Kolors, Italodisco in inglese: il testo Stash dei The Kolors: "Italodisco Ho capito che stava funzionando grazie a mia figlia dianni" ...... nato in collaborazione con la Compagnia dell'Arpa: "Le Demetriadi Fest " Le" le madri " la ... Vita e morte sembrano toccarsi, divise da una membrana invisibile che confonde i confini tra le...... dove gli dèi maschi, soprattutto Zeus, fecondava ninfe ea piacimento, popolando di semidei l'... almeno, dalla legge, non le vanno bene, così come non vanno benepadri omadri, come non le ...Sabato la partita singola in parterre laterale vale 40 euro, il pacchetto conpartite 70. In parterre centrale, invece, rispettivamente 60 e 100. Il prezzo di un biglietto per la Supercoppa ...

"Le due dee": l'evento artistico-gastronomico di Pizzà unisce i due ... ZON

Umbria Jazz Weekend: il 13 settembre due anteprime Umbria Jazz

Parola d'ordine: dualismo. E’ questo il leitmotiv che ha condotto e caratterizzato la serata-evento tenutasi ieri sera, venerdì 14 settembre, presso la ...Tunisi, 15 set. (askanews) - Tornano i visitatori al museo del Bardo di Tunisi, rimasto chiuso per oltre due anni, dalla presa del potere da ...Lei rispolvera parole chiave del sovranismo, la necessità di "difendere le famiglie, le nazioni, l'identità, Dio e tutto ciò che ha costruito questa civiltà", per contrastare l'inverno demografico. (A ...