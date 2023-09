Le borse “must-have” del nuovo guardaroba invernale

(Di venerdì 15 settembre 2023) La stagioneè alle porte, l’occasione perfetta per rinnovare ile concedersi un gratificante shopping alla ricerca dellook da sfoggiare, dei nuovi colori e volumi, e in particolar modo dei nuovi accessori di stagione. Scarpe esono i veri “oggetti feticcio” degli outfit sia per l’uomo che per la donna, soprattutto in un momento storico come questo dove l’abbigliamento tende sempre più ad essere basico ed essenziale e l’accessorio diventa spesso il complemento che fa la differenza e definisce la cifra stilistica. Le aziende, d’altro canto, rivolgono molta importanza a questo segmento di mercato che quasi sempre rappresenta la percentuale più alta dei fatturati globali, soprattutto per le grandi Maison del lusso. E se le scarpe risentono maggiormente dei trend di stagione, le ...

E se le scarpe risentono maggiormente dei trend di stagione, le, le famose It Bag , rappresentano il vero e proprio oggetto del desiderio, una sorta di investimento (ed è proprio il caso di ...Saldi estivi: 5 capi e accessori da comprare oggi e indossare tutto l'autunno Xin tessuto, ildell'Autunno 2023 Tessuto soffice, tracolla a catena scorrevole, molteplice portabilità. La ......secchiello : sono l'ideale per uno stile più giovanile e sportivo e sono anche molto comode, sia quelle portate a mano che quelle con tracolla;a mano e clutch : un vero e proprio......- have più altamente desiderabile, capace di scaldare il look con un semplice tocco. Moda Autunno/Inverno: 5 tendenze colore da non perdere X Leggi anche › Amiche per la pelle: le...

Da indossare a mano, a spalla o a tracolla, non importa. Le borse in tessuto bouclé sono il must della stagione Autunno-Inverno 2023/2024, un classico senza tempo. Firmate, colorate e rigorosamente ...Carta vincente per un look all'ultimo grido, le borse bordeaux sono un must have da acquistare ora e da sfruttare fino alla fine dell'autunno! Sarà che questo colore è perfettamente in palette con le ...Il desiderio di portare con sé la gioia di una vacanza e l'energia di quelle mete scaldate dal sole si declinano sugli accessori De Siena, brand creato e disegnato in Italia di calzature di alta quali ...