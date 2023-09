Le artiste protagoniste del Film Festival di Capalbio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Donne, anche alche si è inaugurato ieri sera, nella cittadina maremmana. Margherita Buy, che diè innamorata da anni, ha fatto da madrina alla manifestazione. Sul palco, per una volta, disinvolta e serena, come sentendosi fra amici. Aveva persino voglia di raccontare il suo prossimo, il suo esordio da regista: poi si è trattenuta, all’ultimo momento. “Ne parleremo per bene quando sarà il momento”, promette. Il suo primoda regista, “Volare” – storia di un gruppo di persone che temono il volo – avrà fra i suoi protagonisti la stessa Margherita Buy, Anna Bonaiuto, Elena Sofia Ricci e Giulia Michelini. Ma questa è un’altra storia. Margherita Buy madrina del...

Le tresono voci e suoni " ma anche corpi - della radio e nell'arco dello spettacolo ... Nato nel 2018 dall'incontro tra teatranti eddi strada provenienti da diverse compagnie da ...sulla scena saranno infatti le due giovanivincitrici dell' Aru contest ': Valentinae e Shardàna . advertisement Al festival 'Un venerdì da cantautori' le vincitrici dell'...... si prepara ad essere travolto dalla determinazione e dalla tenacia delle, tutte ... scaricati e acquistati negli States, eguagliando così un primato che tra ledonne non veniva ...Il 23 giugno 2023 è uscita Troppo Chic , una nuova versione di Dragostea Din Tei conHaiducii e Caffellatte. Il brano è stato presentato in televisione dalle duenel corso della ...

Inoltre, i Tim Music Awards vedranno salire sul palco anche grandi volti della TV e non solo: Amadeus, Antonella Clerici, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, il cast di Grease e ...L'artista di Bolzano sarà protagonista allo Spring Attitude Festival in programma a Roma, agli studi di Cinecittà, il 23 e 24 settembre. Per lei una estate in tour a raccontare il suo album, "Cinetica ...Arisa è pronta ancora a stupire, in questo caso si mostra con foto artistiche dove mettere in risalto le sue gambe.