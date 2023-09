Lazio | rinnovo bloccato per Zaccagni | il retroscena al matrimonio e la Juve alla finestra

Commenta per primo Non stanno andando bene le trattative tra lae l'agente di Zaccagni per ildel contratto: la scadenza attuale è fissata per giugno 2025, tra domanda e offerta balla circa mezzo milione e la prossima settimana ci saranno nuovi ...Zaccagni -: l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, è tornato sull'argomento riguardante ildel proprio assistito Ildi contratto di Mattia Zaccagni , pedina imprescindibile dello ...Mg Bergamo 23/10/2022 - campionato di calcio serie A / Atalanta -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni Larischia di trovarsi in casa un altro problema. ..., qualcuno respiri già aria viziata e necessità di una nuova boccata d'ossigeno (di natura economica) chiamatacontrattuale, per evitare di prendere in considerazione l'idea di non solo ...

Lazio, Zaccagni dalla rottura alla voglia di rinnovo: la situazione Corriere dello Sport

Zaccagni come Milinkovic L'agente fa tremare i tifosi della Lazio RomaToday

Lazio, il punto sul caso Zaccagni Il Corriere dello Sport offre nuovi dettagli sul caso Zaccagni: “Lotito aveva partecipato al matrimonio di Zaccagni a giugno, il rinnovo era già in ballo. Giuffrida ...Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia in un passaggio è tornato nuovamente sul ko contro la Lazio.RASSEGNA STAMPA - Inaspettata e per certi versi preoccupante la sfuriata di Mario Giuffredi. Come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, l'agente di Mattia Zaccagni ...