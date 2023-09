Lazio | Pellegrini | «Aver giocato alla Juve è stata una fortuna»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Luca, terzino della, ha parlato in vista del match contro lantus. Tutti i dettagli in merito Luca, terzino della, ha parlato aStyle Channel. PAROLE – «La vittoria di Napoli ci dà entusiasmo, più consapevolezze rispetto alle due precedenti. Dobbiamo essere bravi a non farci fuorviare dvittoria del Maradona perché sappiamo che andare a giocare a Torino non è una cosa facile. Laè una squadra forte che non ha altre competizioni come noi. Le loro energie fisiche e mentali sono tutte concentrate su campionato e Coppa Italia, dobbiamo esserne consapevoli e fare una grande partita domani. Il mio passato? Ho avuto ladi giocarci ...

Lainvece dovrebbe avere tutti i suoi titolari: in attacco tridente Anderson - Immobile - ... La Roma ha l'infermeria piuttosto piena:, Mancini, Kumbulla, Sanches sono ko. Mou ...Commenta per primo Luca, esterno della, ha parlato aStyle Channel alla vigilia della partita con la Juventus: 'La vittoria di Napoli ci dà entusiasmo, più consapevolezze rispetto alle due precedenti.Luca, terzino della, presenta ai microfomi diStyle Channel, la sfida contro la Juventus. ' I banconeri sono forti e non hanno altre competizioni, le loro energie saranno ...ROMA - Lucapronto a sfidare la Juve, sua ex squadra. Lo fa con la maglia della, quella sognata fin da bambino. Aspetta una chance dal primo minuto, fin qui è stato chiamato a gara in corso: " La ...

QUI LAZIO - Pellegrini: "Una fortuna aver giocato sia alla Juve che da avversario" Tutto Juve

Lazio, Pellegrini: "Kamada Sapevo che fosse forte. Guendouzi mi ha impressionato" La Lazio Siamo Noi

Dopo il prestito dello scorso anno, il terzino sinistro è arrivato in biancoceleste con un nuovo prestito biennale e obbligo di riscatto a 4 milioni Leggi tutto Luca Pellegrini ha salutato in estate l ...Juventus Lazio probabili formazioni: i bianconeri recuperano Chiesa mentre è duello aperto fra Kamada e Guendouzi per i biancocelesti ...Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, Luca Pellegrini ha svelato un retroscena che ricorre ai tempi in cui lui e Sarri erano in forza alla Juve, Maurizio come ...