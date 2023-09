L' auto del futuro | la ipertecnologica BMW Neue Klasse

(Di venerdì 15 settembre 2023) Non è un'astronave ma un'che viaggia già nel. L'identikit del concept Bmw, presentato in anteprima mondiale a Monaco, risponde in modo eccellente alla sfida tecnologica ...

...alle autoritàVecchio Continente ed alla decisione di non inserire proprio i biofuel tra le tecnologie permesse anche dopo il 2035 , data in cui scatterà il divieto di venderediesel e ......annuncia che in città può circolare fino all'80% a zero emissioni e con un risparmio40%... Leggi ora: le novitàNon è un'astronave ma un'che viaggia già nel futuro. L'identikitconcept Bmw Neue Klasse, presentato in anteprima mondiale a Monaco, risponde in modo eccellente alla sfida tecnologica proposta dai nuovi tempi segnati ...Con la voglia di mantenere l'immagine giovanilstica e frizzantebrand anche nella nuova era dellea batteria. Lo conferma i l design essenziale delle due vetture, che ricalca le linee ...

Noleggio auto in Italia: +47% nei primi sei mesi del 2023 AlVolante

Rallenta il mercato dell'auto: ad agosto le immatricolazioni in calo del 33,1% la Repubblica

che avrebbe gettato «a sfregio» la bomboniera nell’auto dopo aver ucciso il primario Giorgio Montanari. E poi l'ipotesi che il medico sia stato ucciso per errore. Ora c’è una persona iscritta nel ...Una bambina di soli 11 mesi e un cane sono morti dopo essere stati abbandonati per circa sei ore in auto a temperature elevate. A lasciare la piccola e l'animale incustoditi nel veicolo ...Uno per ciascun colosso dell'auto; General Motors, Ford e Stellantis. E’ cominciato così lo sciopero, scattato alla mezzanotte di ieri ora degli Stati Uniti (anzi alle 11 e 59 minuti) davanti al ...