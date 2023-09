Latina | domenica 17 settembre “La Corsa del Centenario”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 settembre 2023)172023, nell’ambito degli eventi organizzati dall’Aeronautica Militare nel corso del 2023 per festeggiare i suoi primi 100 anni, ventinove reparti della Forza Armata, dislocati su tutto il territorio nazionale, apriranno le porte agli appassionati del running per la “del”. Anche a, gli Enti del Presidio Aeronautico presenti nel territorio pontino, la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo, comandata dal Generale di Brigata Sandro Sanasi e il 70° Stormo, comandato dal Colonnello Giuseppe Bellomo, hanno aderito a tale iniziativa. La gara promossa in collaborazione con la Unione Italiana Sport per Tutti (Uisp), si svolgerà su una distanza di 13,5 chilometri, e vi parteciperà non solo il ...