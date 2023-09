L’assassinio di don Puglisi diede inizio alla fine della Cosa Nostra dei corleonesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Era il 56esimo compleanno di don Pino, quel 15 settembre 1993 in quel di Brancaccio (Palermo) quando i killer l’assassinarono. Don Pino, quando si accorseloro presenza, per nulla intimorito, fece un sorriso ai suoi carnefici. Un prete, un uomo, armato solo del Vangelo. E quei signori, che pomposamente si facevano chiamare uomini d’onore, ebbero gioco facile ad uccidere un inerme uomo di chiesa. Quell’omicidio voluto da “Padre nostro”, al secolo Giuseppe Graviano e da suo fratello Filippo,di, beninteso quella dei. Non ebbi l’onore di incontrare don Pino e non fui incaricato di seguire le indagini per la sua uccisione. E devo dire che sono ancora oggi dispiaciuto per non ...