L’arbitro colto in fallo | ex fischietto condannato a due anni | filmava le allieve sotto la doccia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoa due, con il rito abbreviato, un ex arbitro che riprendeva di nascosto ledella scuola arbitri di Castellammare di Stabia mentre eranola. La vicenda, rivelata da La Presse, vede protagoniste 5 ragazze che nel 2018, tutte 18enni, denunciarono il loro “maestro di”, dopo che una di loro aveva scoperto un telefonino nascosto in modo tale da poter riprenderle mentre eranola. Dopo la denuncia, l’ex arbitro fu prima sospeso e poi radiato dall’Associazione italiana arbitri. La polizia di Castellammare sequestrò all’uomo telefonino e computer. Le ragazze hanno passato un periodo tremendo, con il terrore che quei video potessero essere diffusi. Le chiamavano ...

