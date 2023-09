Lando Calrissian avrà un film Star Wars tutto suo e sarà una creazione di Donald Glover e suo fratello

(Di venerdì 15 settembre 2023) La coppia di fratellie Stephenha creato insieme molti personaggi iconici, dal Paper Boi perennemente esasperato di Atlanta alla Dre di Swarm, una fan assassina alla Stan, ma ora sembra che avranno ufficialmente la possibilità di dare un tocco personale a uno dei personaggi preferiti dai fan di. In un'intervista rilasciata al podcast Pablo Torre Finds Out, Stephenha rivelato che stanno effettivamente lavorando a un progetto incentrato su, il soave eroe originariamente interpretato da Billy Dee Williams e ritratto dacome personaggio secondario in Solo: astory. La classifica definitiva deie delle serie tv *...

Star Wars si reinventa continuamente e pare che quella che doveva essere la serie susi è trasformata di recente in un ...Star Wars:protagonista di una serie evento prodotta per Disney+ Parlando con il podcast Pablo Torre Finds Out, i due hanno discusso del progetto, con Stephen che ha ammesso: " Posso ...Star Wars si reinventa continuamente e pare che quella che doveva essere la serie susi è trasformata di recente in un ...Star Wars:protagonista di una serie evento prodotta per Disney+ Parlando con il podcast Pablo Torre Finds Out, i due hanno discusso del progetto, con Stephen che ha ammesso: " Posso ...

Star Wars, la serie su Lando Calrissian è diventata un film! Everyeye Cinema

Lando: cambiano i progetti, la serie tv diventerà un film! L'Insolenza di R2-D2

Donald Glover's 'Lando' project for the 'Star Wars' franchise will now be moving forward as a film instead of a Disney+ series.Star Wars: arrivano importanti aggiornamenti per la serie su Lando Carlissian, personaggio interpretato da Donald Glover ...Questa mattina torniamo a parlare dell’universo Star Wars, e più in particolare dell’iconico personaggio di Lando Calrissian, prossimo protagonista di un film in live action. Si avete capito bene, un ...