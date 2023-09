"Questo governo non vuole discutere coi sindacati di lavoro, diritti, scuola, pensioni, fisco: finora ci sono stati incontri finti. Pensa di avere la maggioranza e di poter fare quello che gli pare, ..."Basta ipocrisia - tuona il segretario nazionale della Cgil Maurizioalla guida del corteo ... La stessa dipendente che, secondo quanto emerso, avrebbe per ben tre volte negato a Massa la ...... visto che il 2 maggio (oggiera la data fissata come scadenza di tutti i provvedimenti presi... Mario Draghi ha incontrato i sindacati, e il leader della Cgil Maurizioha dichiarato: "Il ..."Questo governo non vuole discutere coi sindacati di lavoro, diritti, scuola, pensioni, fisco: finora ci sono stati incontri finti. Pensa di avere la maggioranza e di poter fare quello che gli pare, ...

Landini, sinora con governo solo incontri finti Agenzia ANSA

Lavoro, Istat: “dopo sette mesi positivi, a luglio il tasso di ... Verità e Affari

"Questo governo non vuole discutere coi sindacati di lavoro, diritti, scuola, pensioni, fisco: finora ci sono stati incontri finti. Pensa di avere la maggioranza e di poter fare quello che gli pare, m ...Penso che se il governo non ci ascolterà e la legge di bilancio continuerà ad andare sulla linea di quanto fatto finora, noi proporremo alle altre organizzazioni sindacali di passare alla ...Lutto nel mondo della musica italiana: è morto all’età di 77 anni Luciano Rossi, l’autore di “Se mi lasci non vale”.