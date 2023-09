Lampedusa nel caos | per Repubblica gli immigrati “cantano e ballano con turisti e residenti”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il dramma che l’isola dista vivendo in queste ultime ore è sotto gli occhi di tutti. I continui sbarchi senza sosta e le migliaia diapprodati in poche ore e presenti nell’hotspot (al momento circa 7.000persone) hanno scaturito una vera e propria “apocalisse”:al porto esull’intera isola, con addirittura momenti di tensione con le forze dell’ordine, come ripreso dalle telecamere di mezzo mondo. Ma si trova qualcuno che, di fronte a questi episodi, parla di prove di inclusione e momenti di allegria dove si mostrerebbe “il volto migliore dell’Europa”.dipinta tra girotondi, canti e balli pro-accoglienza La stampa immigrazionista parla di musica dal vivo che “sembra regalare attimi di spensieratezza a gruppi di giovani che hanno scelto di mescolarsi per ...

Le vittime, entrambe di Favara (Agrigento), avevano 32 e 34 anni. I migranti feriti, sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi, sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. L'incidente è ...Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Lampedusa in queste ore è trattata come se fosse una discarica. E i bambini, le donne, gli uomini migranti trattati come sacchi di immondizia in un hot spot che può conten ...Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Sono in viaggio per Lampedusa per incontrare autorità locali, Ong, soccorritori e monitorare da vicino la situazione degli sbarchi, del centro di accoglienza e delle proce ...