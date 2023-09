(Di venerdì 15 settembre 2023)gli: oltre 300 persone sono arrivate sull'isola dalla mezzanotte di oggi (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUI). Intanto, sono quasi 4.000 le persone all'interno dell'hotspot. La Germania "paga" le sue ong "per portarli in Italia", accusa Salvini paventando ogni genere di intervento per affrontare l'emergenza. Intanto una delegazione della Commissione Europea si trova aper una missione, come si apprende da fonti europee.

Mentreil governo non si è fatto vedere sull' isola di, a spuntare nelle scorse ore è stata Marion Marechal Le Pen . La politica francese è nipote di Marine Le Pen , ma da tempo ha separato ...... 'Astiamo facendo oltre l'impossibile' Macron: 'L'Europa deve proteggere meglio le ... ha detto. 'C'è un lavoro che si sta facendo tra i due governi e delle decisioni saranno prese' ha ...Sono 3.800 i migranti presenti questa mattina nell'hotspot di. Lo riferisce la Croce Rossa Italiana , i cui 130 operatori e volontari della "stanno facendo oltre l'impossibile", come ha sottolineato ieri il Presidente dell'organizzazione, Rosario ...(AGRIGENTO) Sonoore complicate a, dove l'emergenza migranti non accenna a placarsi. Questa mattina quattro nuovi sbarchi sull'isola, dove al molo Favaloro sono giunte 140 persone, facendo salire a ...

Ancora sbarchi a Lampedusa, l'appello di Caritas: serve una svolta Avvenire

Lampedusa, ancora sbarchi di migranti: continuano gli arrivi Sky Tg24

Non si può comprendere ciò che sta accadendo in questi giorni a Lampedusa se non si inscrive il fenomeno migratorio che ci riguarda da vicino nel più ampio contesto della crisi climatica, politica e ...ATTUALITÀ. Sull’apocalisse di Lampedusa di questi giorni, come è stata definita dal parroco dell’isola, hanno tutti torto. Ha torto il governo italiano ad ostacolare gli aiuti, violando una delle ...Ultim'ora su ticinonotizie.it LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) Sono ancora ore complicate a Lampedusa, dove l’emergenza migranti non accenna a placarsi. Questa mattina quattro nuovi sbarchi sull’isol ...