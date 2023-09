Lampedusa al collasso | le immagini dal cuore dell' isola

(Di venerdì 15 settembre 2023) Leper le strade di, dove continuano gli sbarchi di migranti: sono più di 4.200 le persone sull'e la Croce Rossa Italiana parla di "situazione complessa". Anche se la situazione è tranquilla e non sembrano vedersi tensioni, le condizioni degli ospiti sono difficili: le persone dormono per terra o su brande fornite dall'hotspot.

Sono immagini di disperazione ma anche di speranza quelle che arrivano da, dove l'hotspot di contrada Imbriacola è ormai al. Gli sbarchi record degli ultimi giorni hanno portato migliaia di migranti sull'isola siciliana, causando tensioni sociali e ...Più degli stessi abitanti di, il cui sindaco Filippo Mannino ha chiesto esplicitamente aiuto: "Siamo allo stremo, aiutateci, servono personale e mezzi".

Ancora sbarchi a Lampedusa. Nella notte sono arrivati sull'isola 204 migranti, soccorsi dalle motovedette di Guardia costiera e Gdf. La notte precedente sull'isola non erano avvenuti sbarchi, ma sulla ...Lampedusa brilla di solidarietà: un vigile del fuoco ha organizzato una spaghettata per alcuni migranti affamati.