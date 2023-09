Lamezia | il tenente colonnello Gianluca Zara è il nuovo comandante dei carabinieri

...delGianluca Cipro che, dopo oltre tre anni di permanenza, lascia la sede di Reggio Emilia per l'assunzione di un nuovo incarico al Comando della Compagnia Pronto Impiego diTerme. Il ...REGGIO EMILIA - Lascia la Guardia di Finanza di Reggio dopo tre anni ilGianluca Cipro, trasferito al Comando Pronto Impiego diTerme. Al suo posto come nuovo comandante del nucleo operativo arriva ilAngelo Lombardo. Ventiquattro anni, originario ...... nel 1999, ha diretto prima la Sezione Operativa e poi la Compagnia "Pronto Impiego" di... Nel grado diColonnello e Colonello ha comandato il Gruppo di Bari, il Gruppo di Locri e il ...... nel 1999, ha diretto prima la Sezione operativa e poi la compagnia 'pronto impiego' di... Nel grado dicolonnello e colonello ha comandato il Gruppo di Bari, il Gruppo di Locri e il ...

Il Tenente Colonnello Gianluca Zara è il nuovo Comandante dei ... Corriere della Calabria

Lamezia Terme, l'intervento del tenente colonnello in pensione ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Lamezia Terme - Si avvicina la data della verità. Il banco di prova per la tenuta della maggioranza guidata dal sindaco, Paolo Mascaro. E' stato infatti convocato l'atteso Consiglio comunale per ...Il Colonnello Molinari, dopo tre anni, lascia Lamezia per assumere l’incarico di Comandante Provinciale di Perugia.Il Tenente Colonnello Gianluca Zara è il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme. L’Ufficiale ha già assunto l’incarico da qualche giorno, mentre il Colonnello Sergio Molinari, dopo t ...