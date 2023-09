L’ambasciatore francese in Niger preso in ostaggio dei golpisti Macron | “Si nutre solo con razioni militari”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il presidenteEmmanuelha dichiarato in un’intervista cheinè statoin “” daial potere e che stando soltanto con ““. “In, mentre vi sto parlando, abbiamo un ambasciatore e degli esponenti diplomatici che sono letteralmente innell’ambasciata di Francia”, ha dettodurante una visita a Semur-en-Auxois, nella Francia centrorientale. Inhannoil potere dal 26 luglio rovesciando il presidente Mohamed Bazoum e a fine agosto hanno ordinato l’espulsione ...

Macron avverte: "l'ambasciatore francese è ostaggio dei golpisti" RaiNews